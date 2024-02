METAL 4 THE PLANET – STONED JESUS KARRAS GRANDMA’S ASHES VERTEX LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, samedi 27 avril 2024.

METAL 4 THE PLANETConcerts / Stands / RencontresSamedi 27 Avril 2024Transbo x Open AirOuverture des portes : 17h / Concerts : 19h30L’urgence climatique, la 6ème extinction de masse, l’accroissement des inégalités, les mouvements de population, tous ces éléments nous poussent à changer de modèle de développement économique ! La lutte passe par les actions menées par les ONG, les politiques, mais aussi par les artistes qui souhaitent eux aussi s’engager pour un monde plus éthique et durable. C’est dans ce contexte que la Fédération des Musiques Métalliques et Mediatone ont décidé de monter un événement pour mobiliser la communauté Metal pour créer un moment unique de rencontres, d’échanges, d’actions concrètes et de concerts caritatifs. Ce premier rendez-vous, Metal4thePlanet aura lieu le 27 avril 2024 à Lyon au Transbordeur, dans une configuration extérieure qui en fera l’un des premiers festival de l’année ! Un village dédié aux acteurs du monde du metal (réunis par le Pôle Métallique AURA) et de la société civile sera installé dès la fin d’après-midi. Des interventions de la SACEM, de spécialistes des forêts ou encore de Savage Lands viendront ponctuer la journée avant le grand concert du soir avec les groupes Vertex, Grandma’s Ashes, Karras et Stoned Jesus qui ont souhaiter jouer le jeu. L’intégralité des bénéfices (hors frais de fonctionnement) seront reversés aux associations soutenues. STONED JESUSUA – Stoner PsychéLes ukrainiens stoner psyché doom de STONED JESUS sont de retour ! Après plusieurs albums légendaires comme « Seven Thunder Road » ou encore le clip de « I’m The Mountain » et ses 15 millions de vues sur Youtube, le groupe le plus lourd de l’Europe de l’Est reprend la route pour présenter son nouvel album « Father Light » et fera trembler notre scène avec ses riffs ultra lourds. KARRASFR – Death MetalOriginaire de Paris, KARRAS puise ses inspirations dans le Death Metal old school et la frénésie destructrice du Grindcore, délivrant une musique extrême, brutale et sans concession. L’univers du groupe tourne autour d’un film culte : L’Exorciste de William Friedkin, et plus particulièrement du Père Karras, personnage emblématique dont s’inspire leur nom. Jouant sur l’énergie rythmique de son power trio composé de Yann Heurtaux (Mass Hysteria – guitare), Diego Janson (basse/chant) et Etienne Sarthou (AqME – batterie), Karras débarque sur scène pour défendre son premier album None More Heretic… et la planète ! GRANDMA’S ASHESFR – Rock progressifFormé en 2017, le trio féminin GRANDMA’S ASHES propose une vision singulière d’un rock moderne et narratif. Le chant lead, clair et mélodique se sublime au contact d’une instrumentation lourde et millimétrée. Son premier album This Too Shall Pass (2023) a été largement salué par le public et les médias. Grandma’s Ashes vient montrer son attachement aux valeurs environnementales en se produisant sur ce premier Metal 4 The Planet. VERTEXFR – MetalcoreVERTEX libère une musique organique sans compromis qui tend à s’éloigner des codes du genre. Chaque membre possède un univers bien à lui et provient de différent groupe, comme Bottle Next (hard folk), ÇA (math rock), Shelter (fusion radioactive) ou encore NP Snow (techno), mais le Metal reste une histoire de longue date pour chacun. Réunis autour d’influences tel que Meshuggah, Dillinger Escape Plan ou Fear Factory, le groupe lyonnais prouve aux headbangers, mais aussi aux autres, que le Metal a gardé toute sa folie et sa puissance.

Tarif : 16.20 – 27.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 17:00

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69