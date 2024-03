Randonnée pédestre Parc Barbieux Roubaix, dimanche 31 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-31T08:30:00+02:00 – 2024-03-31T13:00:00+02:00

Fin : 2024-03-31T08:30:00+02:00 – 2024-03-31T13:00:00+02:00

RDV au parc Barbieux (petit parking arrêt du tram au milieu du parc) pour un départ à 8h30 en covoiturage pour une rando de 10/12km à Hollebeke (Belgique)

Parc Barbieux Parc Barbieux 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Les Roubaisiens, à juste titre, sont fiers de leur «Beau Jardin ». Le parc Barbieux est en effet l'un des plus beaux parcs urbains de France et de ce fait mérite qu'on s'y attarde. Tramway: arrêt Parc Barbieux

photo martine dhennin