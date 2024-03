PRÉSENTATION DE LA VERSION FRANCOPHONE DE THE FUNAMBULIST La Parole Errante Montreuil, jeudi 28 mars 2024.

PRÉSENTATION DE LA VERSION FRANCOPHONE DE THE FUNAMBULIST Rencontre avec quelques membres de la revue The funambulist à l’occasion de la Semaine anticoloniale et antiraciste Jeudi 28 mars, 19h45 La Parole Errante

La revue anglophone The Funambulist a été créée dans sa version papier en 2015. Elle se veut une plate-forme utile où activistes, universitaires et praticiens peuvent se rencontrer et construire des solidarités à travers les échelles géographiques. Au fil des (52) numéros publiés, elle constitue un fonds d’archives permanentes sur les luttes anticoloniales, antiracistes, queer et féministes. A l’occasion de la création d’une version en langue française, et dans le cadre de la Semaine anticoloniale et antiraciste, nous vous invitons à une rencontre avec des membres de la revue. Il s’agira de revenir sur son projet et, à l’aune de dix années de publication papier, de tenter une forme de bilan à la fois éditorial et politique.

La Parole Errante 9 rue françois debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/