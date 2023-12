CHANTAL GOYA L’EMBARCADERE Aubervilliers Catégorie d’Évènement: Aubervilliers CHANTAL GOYA L’EMBARCADERE Aubervilliers, 27 avril 2024, Aubervilliers. Retrouvez le Monde Magique de Chantal Goya dans un tour de chant regroupant tous ses grands succès. Marie Rose, accompagnée de ses personnages fétiches Bécassine, le Lapin, Pandi Panda ou encore le Chat Botté !Spectacle accessible à partir de 4 ans

Tarif : 25.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 18:00 Réservez votre billet ici L’EMBARCADERE 5 RUE EDOUARD POISSON 93300 Aubervilliers Détails Catégorie d’Évènement: Aubervilliers Autres Code postal 93300 Lieu L'EMBARCADERE Adresse 5 RUE EDOUARD POISSON Ville Aubervilliers Departement 93 Lieu Ville L'EMBARCADERE Aubervilliers Latitude 48.910885 Longitude 2.382375 latitude longitude 48.910885;2.382375

L'EMBARCADERE Aubervilliers 93 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubervilliers/