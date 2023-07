Méditerranée(s) Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Bondy Catégories d’Évènement: Bondy

Méditerranée(s) Vendredi 3 mai 2024, 20h30 Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Gratuit dans la limite des places disponibles

Réservation conseillée Source d’inspiration pour les compositeurs d’aujourd’hui, la musique autour du bassin méditerranéen s’est développée depuis l’antiquité en conservant une forte identité, notamment grâce à sa richesse rythmique et mélodique quasiment infinie. Instrument vedette de la soirée, le oud (le mot arabe pour wood, hout, holz, bois…) en est l’instrument de prédilection par sa parfaite adaptation au modèle vocal. Il est joué du Maroc à la Grèce en passant par le Proche-Orient. Le oud convie d’autres instruments pour une musique sans frontières, véritable traversée en terre ottomane.

Elisa Chartier, accordéon

Wim Hoogewerf, oud et guitare

Maxime Senizergues, guitare

Youssef Hbeisch, percussions orientales

2024-05-03T20:30:00+02:00 – 2024-05-03T22:00:00+02:00

