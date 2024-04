PROJECTION DU FILM « CROQUANTES » suivie d’un débat au CINE MALRAUX à BONDY le samedi 27 avril 2024 à 20 h CINE-MALRAUX Bondy, samedi 27 avril 2024.

PROJECTION DU FILM « CROQUANTES » suivie d’un débat au CINE MALRAUX à BONDY le samedi 27 avril 2024 à 20 h ciné-débat Samedi 27 avril, 20h00 CINE-MALRAUX Entrée libre (places offertes par Pommes d’Amis)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T20:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T20:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:00:00+02:00

Organisation d’un ciné-débat à Bondy à l’initiative de l’AMAP POMMES D’AMIS le samedi 27/04/2024 à 20 h

Projection du film CROQUANTES d’Isabelle MANDIN et Tesslye LOPEZ . Cette séance est offerte par l’Amap Pommes d’Amis et sera suivie d’un débat et d’un verre de l’Amitié

CINE-MALRAUX 25 cours de la République 93140 BONDY Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « pommesdamisbondy@gmail.com »}]