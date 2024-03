Sécurité civile et cybersécurité : opportunités européennes et dispositifs de soutien en Région Île-de-France Région Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine, lundi 29 avril 2024.

Sécurité civile et cybersécurité : opportunités européennes et dispositifs de soutien en Région Île-de-France Vous êtes un acteur de la sécurité civile (collectivité territoriale, pompiers ou premier intervenant ; industriels, académiques, institutionnels…) et de la cybersécurité ? Lundi 29 avril, 09h00 Région Île-de-France Sur inscription

Le programme Horizon Europe peut vous aider à mettre en œuvre vos innovations !

La Région Île-de-France, le PCN Cluster 3 Sécurité civile pour la société et le pôle Systematic vous proposent une journée de rencontres et d’échange sur les opportunités européennes du programme Horizon Europe, et les dispositifs d’accompagnement. Venez vous informer pour bénéficier de ce programme !

Programme

9h : accueil café

9h30 : Ouverture de la journée

10h-10h30 : Présentation des opportunités Horizon Europe – cluster 3 (PCN)

10h30-10h50 : présentation des opportunités Horizon Europe EIC Accélérateur

10h50 : discussion et pause

11h15 : Présentation des dispositifs d’accompagnement de la Région, du pôle Systematic, et autres

11h45 : Témoignage : tirer pleinement parti de sa participation à un projet européen

12h30 : Déjeuner

14h : rendez-vous individuels avec le PCN Cluster 3

Région Île-de-France 8 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

financement horizon europe