Ciné-Piscine Piscine Alice Milliat à Pantin Piscine Alice Milliat Pantin Pantin

Ciné-Piscine Piscine Alice Milliat à Pantin 27 avril 2024 à 20h30 Samedi 27 avril, 20h30 Piscine Alice Milliat Pantin 5,30€ · Réservation sur place

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, nous organisons une nouvelle projection ciné-piscine. L’occasion idéale de ressortir vos maillots de bain des placards et (re)voir des films Silhouette ‍♂️

Venez assister à une projection insolite autour du sport en milieu aquatique le samedi 27 avril 2024, à 20h30, à la piscine Alice Milliat à Pantin. Il est possible de réserver en vous rendant directement sur place.

Au programme :

LES BAIGNEUSES

Anaïs Le Berre et Lucile Prin

France, fiction, 25’, 2018

Annick, Nicole et Marie-Claire sont les reines de Traon Erch’, une plage du Finistère. La baignade est leur rituel quotidien.

‍♂️ DOORGAAN

Leendert Pot

Pays-Bas, documentaire, 10’, 2009

Pour Laurent Ter Keurst, 86 ans, l’aviron est toute sa vie. Il est le plus vieux rameur de compétition des Pays-Bas.

TEN METER TOWER

Maximilien van Aertryck & Axel Danielson

Suède, documentaire, 16’, 2016

Un plongeoir de 10 mètres de haut et la peur de se jeter à l’eau.

DEEP END DANCE

Conor Horgan

Irlande, fiction, 6’, 2010

Le chorégraphe David Bolger et sa mère dansent avec grâce et délicatesse au fond d’une piscine.

COLD STAR

Stanicke Kai

Allemagne, fiction, 7’, 2012

⚠️ Déconseillé au moins de 12 ans

Un jeune garçon, poussé à sauter du plongeoir par une bande de jeunes chanteurs, reçoit un soutien inattendu

Piscine Alice Milliat Pantin 49 avenue du Général Leclerc 93500 Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France

Christel Jeanne