SÉBASTIEN TEXIER & CHRISTOPHE MARGUET 4TET LE TRITON Les Lilas, jeudi 2 mai 2024.

SÉBASTIEN TEXIER & CHRISTOPHE MARGUET 4TET CÉLÉBRATION Jeudi 2 mai, 20h30 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T20:30:00+02:00 – 2024-05-02T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-02T20:30:00+02:00 – 2024-05-02T22:00:00+02:00

Dans la continuité du programme précédent qui abordait certains personnages clés de notre histoire, Sébastien Texier et Christophe Marguet évoquent avec « Célébration » des moments forts et positifs de l’histoire de l’humanité. Ce nouveau répertoire s’inspire de faits historiques marquants qui ont insufflés au monde un élan de liberté et d’espoir. Des événements qui ont rendu notre monde meilleur, tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’abolition de l’esclavage, le droit à l’avortement, la fin de l’Apartheid, l’avènement du Front Populaire, la création du premier parc National pour la protection de la nature, le droit de vote pour les femmes… Ces moments clés de l’histoire de l’humanité sont mis en avant par le quartet au travers d’un répertoire spécialement imaginé par Sébastien Texier et Christophe Marguet.

Production : Mélodie en sous-sol

Coproduction : La Cidrerie de Beuzeville / Festival Jazz sous les pommiers, Coutances

Avec le soutien de la SPEDIDAM et de l’ADAMI

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://letriton.com/programmation/sebastien-texier-christophe-marguet-4tet-3108 »}]

Jérôme Prébois