BASSIN MINIER théâtre des roches Montreuil, samedi 27 avril 2024.

BASSIN MINIER Présentation de projets de créations jeune public Samedi 27 avril, 15h30 théâtre des roches Entrée libre sur réservation

Les bassins miniers servent à présenter un projet de spectacle. les compagnies s’installent chacune dans une pièce des Roches et ont une carte blanche de 8 minutes pour se présenter à des petits groupes de visiteurs, à la manière de portes ouvertes d’ateliers d’artistes. L’objectif pour les compagnies est de tester et de roder un discours sur le projet, de vérifier des éléments de leur prochain spectacle auprès d’un public qui les découvre. Pour les visiteurs c’est une chance unique de voir l’envers du décor, les artistes au travail avant que le spectacle soit fini.

Nous accueillons comme projets :

– Le jardin de Dahi de la Mojgan’Arts Company avec un spectacle sensoriel et un espace d’exploration pour les touts petits dès 6 mois.

– L’apprenti sorcier de la Cie Metaphore , un spectacle de marionnette et musique d’après le poème de J.W von Goethe à partir de 4 ans.

– Le cas délicat de Boucle d’Or de la Cie Derrière les Miroirs , un procès imaginaire abordant différentes thématiques autour du fameux conte, à partir de 6 ans.

– UNS de la Cie Sylves , un spectacle de danse , sculpture et musique à travers une installation chorégraphique dès 6 mois .

– Père Rubu de la Cie Toter Winkel , un spectacle de marionnette qui vient questionner notre société et son système pour les enfants dès 8 ans

– Refuge de la Cie Osteorock, un spectacle de théâtre et de danse avec comme décor une tente de camping qui interroge sur la question de la limite entre le dedans et le dehors pour les enfants à partir de 9 ans.

