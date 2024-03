Présentation de Projet et Métropole avec l’auteur La Parole Errante Montreuil, mardi 30 avril 2024.

Présentation de Projet et Métropole avec l’auteur Rencontre avec Marco Assennato autour de son dernier livre, qui a paru aux éditions Entremonde Mardi 30 avril, 19h00 La Parole Errante

Marco Assennato était déjà venu à la librairie pour présenter l’ouvrage de Manfredo Tafuri, lui aussi paru chez Entremonde, Projet et Utopie. Nous sommes ravi.e.s de le recevoir à nouveau, cette fois pour nous parler de son très bel ouvrage lui aussi paru chez Entremonde, Projet et Métropole. Il sera là aussi question d’architecture, d’urbanisme et de critique communiste.

« Architecture et poli­ti­que, cri­ti­que et his­toire se ren­contrent dans ce volume, qui ana­lyse un cha­pi­tre impor­tant de la pensée anta­go­niste de années 1970 et qui s’ouvre à cer­tai­nes pistes de recher­che nova­tri­ces à propos du rôle, de la fonc­tion et des pos­si­bi­li­tés inex­plo­rées de l’art de bâtir dans son rap­port aux grands espa­ces de l’urba­ni­sa­tion contem­po­raine. Spécialiste de Manfredo Tafuri l’auteur montre de quelle manière la cri­ti­que opé­raïste de l’archi­tec­ture a pu tracer les limi­tes idéo­lo­gi­ques de la dis­ci­pline et les contours maté­riels d’un sec­teur déci­sif de la pro­duc­tion contem­po­raine, à tra­vers une brillante ren­contre entre phi­lo­so­phie et tech­ni­que, mili­tan­tisme poli­ti­que et pra­ti­ques pro­fes­sion­nel­les. »

La Parole Errante 9 rue françois debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/

