C’EST QUOI CE CIRQUE ! Jardin des Roches Montreuil, samedi 4 mai 2024.

C’EST QUOI CE CIRQUE ! Les compagnies de cirque viennent jouer en plein air des spectacles drôles et touchants. Samedi 4 mai, 15h00 Jardin des Roches Entrée libre sur réservation

Début : 2024-05-04T15:00:00+02:00 – 2024-05-04T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T15:00:00+02:00 – 2024-05-04T17:00:00+02:00

Cet évènement est organisé en partenariat avec la Maison des jonglages pour la 17ème édition du Festival Rencontre des jonglages .

A 15h : Le vertige de l’envers, Cie L’Envolée Cirque Ce spectacle entraînera les spectateurs dans un univers à l’intérieur duquel les lois de la gravité et du temps peuvent s’inverser, se dilater ou s’abolir boulversant ainsi sens et émotions dans un moment onirique et hors du temps. Dans ce cosmos ludique même la chute sera à l’envers.

A 16h : Mellow Yellow, Cie TBTF ( Too Busy To Funk )

Un spectacle né de trois personnalités qui partagent une même vision de la scène. La volonté de ce trio est de flouter les frontières entre les disciplines artistiques car pour eux une pièce d’art ne se résume pas à un seul domaine.Un spectacle architecturé avec soin, dans lequel l’art est un assemblage de détails.

Jardin des Roches 86 rue Emile Beaufils Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France

