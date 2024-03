NIMA SARKECHIK & TRIO 21 LE TRITON Les Lilas, samedi 27 avril 2024.

NIMA SARKECHIK & TRIO 21 FILIATION #3 Samedi 27 avril, 20h00 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T20:00:00+02:00 – 2024-04-27T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T20:00:00+02:00 – 2024-04-27T21:30:00+02:00

« La meilleure de mes œuvres ». C’est ainsi que Beethoven considérait ses Trios à cordes opus 9 au moment de leur publication, en juillet 1798. De fait, le jeune compositeur s’est surpassé tout au long d’un triptyque alliant beauté sonore, originalité formelle et haute virtuosité instrumentale. Rare formation constituée pour ce répertoire, on ne peut rester insensible à l’intensité, à la force de sentiment de l’opus 9 n.3, en ut mineur, le plus ardent, le plus intérieur et le plus novateur au plan de l’écriture. Un chef d’oeuvre absolu.

C’est par la même tonalité de do mineur que l’intense autocritique de Brahms lui a valu dix-neuf ans pour produire la version définitive de son Quatuor avec piano op.60, peut-être la plus libre et la plus intime des 3 quatuors avec piano. En conclusion de ce triptyque de concerts, et la filiation des genres à l’honneur.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/nima-sarkechik-trio-21-3120 »}]