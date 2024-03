BLASER / COURTOIS / CHEVILLON LE TRITON Les Lilas, vendredi 3 mai 2024.

BLASER / COURTOIS / CHEVILLON Une musique intimiste et résolument lyrique jouant avec brio sur la richesse et la complémentarité des timbres. Vendredi 3 mai, 20h30 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Tromboniste virtuose à la sonorité somptueuse et au phrasé d’une plasticité confondante, Samuel Blaser est également un compositeur inspiré, attaché dans les diverses formations qu’il dirige à mettre en tension un sens de la forme constamment tenu avec la spontanéité de l’improvisation. En s’associant aujourd’hui avec deux représentants prestigieux de l’école française des cordes, le contrebassiste Bruno Chevillon et le violoncelliste Vincent Courtois, Blaser entreprend, dans un contexte « chambriste » revendiqué et à partir d’un répertoire entièrement original, d’explorer le registre de la voix, commun aux trois instruments. Une musique intimiste et résolument lyrique jouant avec brio sur la richesse et la complémentarité des timbres, qui élève le « trilogue » au rang d’art majeur.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://letriton.com/programmation/blaser-courtois-chevillon-3100 »}]

