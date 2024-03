7 TO SMOKE en Live Kids Conservatoire de Pantin Pantin, samedi 27 avril 2024.

7 TO SMOKE en Live Kids Le 7 to Smoke en Live est un battle autour de la danse et la musique en live. Samedi 27 avril, 14h00 Conservatoire de Pantin Entrée

Début : 2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T22:00:00+02:00

Le 7 to Smoke en Live est un battle autour de la danse et la musique en live. La particularité de cette compétition c’est qu’elle est exclusivement réservée aux enfants de 7 à 18 ans. Un concept novateur et unique en son genre, orchestré par un groupe de musiciens en live qui joueront les plus grands classiques dans les catégories BREAK & ALL STYLE.

2 Seven to Smoke BREAK (7-13 ans / 14-18 ans)

2 Seven to Smoke ALL STYLE (7-13 ans / 14-18 ans)

2 VS 2 ALL STYLE (binôme composé d’un moins de 13 ans et d’un moins de 18 ans)

Alors venez vous défier !!!!

Les gagnants de chaque catégorie remporteront un MONEY PRICE, un trophée et des GOODIES !!!

Les inscriptions pour le battle se font :

· Par téléphone au : 06 15 67 65 63

· Sur Instagram : @uni.son2h

· Par mail : contact@uni–son.org

Les présélections se feront avant 14h alors inscrivez-vous vite pour avoir l’information.

Conservatoire de Pantin 49, avenue du Général Leclerc 93500 Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France

hip hop danse