Nulle part & partout CN D Centre national de la danse Pantin, vendredi 29 mars 2024.

Nulle part & partout De Myriam Gourfink

Avec des performeurs amateurs locaux

Ateliers menés par Myriam Gourfink, Kasper T. Toeplitz et Véronique Weil

Administration : Matthieu Bajolet

Communication : Cédric Chaory 29 et 30 mars CN D Centre national de la danse Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T20:45:00+01:00

Fin : 2024-03-30T19:30:00+01:00 – 2024-03-30T20:15:00+01:00

De même que les discours ont leurs sous-conversations, les corps ont leurs sous-gestes : des micro-changements minuscules, qui modifient sans cesse les postures ou les visages et accompagnent de façon quasi inconsciente nos moindres paroles. Myriam Gourfink investit ce langage unique, propre à chacun, avec un groupe à géométrie variable de 12 à 45 danseurs amateurs, aux profils les plus divers. Elle a collecté auprès d’eux cette matière corporelle en s’appuyant sur les outils d’analyse du mouvement dansé, afin d’en extraire le vocabulaire et en permettre la réitération. Envisagé comme un partage de pratiques et de savoirs, ce processus de création, qui importe autant que le résultat final, s’est développé avec le compositeur de musique électronique Kasper T. Toeplitz. Les gestes recueillis forment des phrases au flux continu permettant aux interprètes de faire l’expérience d’un « temps coulé », c’est-à-dire d’une danse diffuse qui a lieu « nulle part et partout ». Se raconte une histoire des corps, hommage « à ce qui nous constitue et en même temps nous échappe », portant la mémoire de nos identités.

CN D Centre national de la danse CN D Centre national de la danse – 1 rue Victor Hugo – 93507 Pantin cedex – France Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « myriamgourfink.admi@gmail.com »}]

