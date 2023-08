Break Ya Bones Pôle Musical d’Orgemont Épinay-sur-Seine Catégories d’Évènement: Épinay-sur-Seine

Seine-Saint-Denis Break Ya Bones Pôle Musical d’Orgemont Épinay-sur-Seine, 4 mai 2024, Épinay-sur-Seine. Break Ya Bones Samedi 4 mai 2024, 20h30 Pôle Musical d’Orgemont Tarifs 5 et 8 € Break Ya Bones Littéralement « casse tes os », Break Ya Bones est un appel à entrer dans la danse et la transe afrobeat. C’est aussi une référence au titre de Fela Kuti « Confusion Break Bones » sur les os brisés des opposants au régime nigérian. De Paris, Bordeaux, Yaoundé, Tananarive ou du 93, le groupe est un ensemble Pôle Musical d’Orgemont 1 rue de la Tête Saint-Médard 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.epinay-sur-seine.fr/pole_musical_d_orgemont.html [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.epinay-sur-seine.fr/spectacle?id_spectacle=1323&lng=1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-04T20:30:00+02:00 – 2024-05-04T22:30:00+02:00

2024-05-04T20:30:00+02:00 – 2024-05-04T22:30:00+02:00 Afrobeat Détails Catégories d’Évènement: Épinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Pôle Musical d'Orgemont Adresse 1 rue de la Tête Saint-Médard 93800 Épinay-sur-Seine Ville Épinay-sur-Seine Departement Seine-Saint-Denis Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Pôle Musical d'Orgemont Épinay-sur-Seine latitude longitude 48.953118;2.294784

Pôle Musical d'Orgemont Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinay-sur-seine/