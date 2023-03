Apéro poétique Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Apéro poétique Médiathèque Till l’Espiègle, 25 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Apéro poétique Samedi 25 mars, 18h00 Médiathèque Till l’Espiègle Tout public Samedi 25 mars 2023 de 18h à 20h, la médiathèque vous propose un apéro poétique dans le cadre du Printemps des poètes.

Pour le plaisir d’écouter, pour le plaisir de lire

Ses poèmes ou ceux des autres

Petits et grands

Prenons le temps de poétiser

Ensemble !

Tout public Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 61 73 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T18:00:00+01:00 – 2023-03-25T20:00:00+01:00

