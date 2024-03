Tonds ton mouton Musée de Plein Air Villeneuve-d’Ascq, mercredi 1 mai 2024.

Tonds ton mouton Un rendez-vous phare du Musée de Plein Air Mercredi 1 mai, 10h00 Musée de Plein Air Compris dans le tarif d’entrée au Musée : tarif plein 5/ réduit 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-01T10:00:00+02:00 – 2024-05-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-01T10:00:00+02:00 – 2024-05-01T19:00:00+02:00

Assistez à une démonstration de tonte printanière des moutons. Jouez avec le chien de berger ou caressez les moutons qui seront dans le parc Découvrez l’utilisation de la laine de sa tonte à la fabrication des bobines et sa coloration.

Rendez-vous : à partir de 10 h, tout public

De 10h à 12h et de 13h à 18h : Animation des moutons et le loup ! par la Compagnie Chiens de berger. Venez défendre les animaux de la Bergerie du grand méchant loup. Tout public

De 10h à12h et de 13h à 18h : Atelier travail artisanal de la laine par l’association à Tire d’aile. Vous découvrirez toutes les étapes du travail de la laine : en partant de la toison à peine tondue, le lavage, le battage, le cardage, le filage au fuseau ou au rouet et enfin la teinture naturelle. Tout public.

De 10h à12h et de 13h à 18h : Atelier découverte de la teinture de la laine par l’association les Tinctoriales. Découvrez la teinture de la laine avec des plantes parfois très communes : des ordinaires extraordinaires, des invasives opportunes ou bien des exotiques peu envahissantes. Bains de teinture, stand de démo, jeu-quiz. Tout public

De 10h à 12h et de 14h à 18h : Animation par le Cirque du bout du monde : Un troupeau de moutons original monte en pâture au coeur de votre évènement ! Une bergère gracieuse et mutine, un berger rustre trop jaloux, un chien casse-cou mais travailleur et surtout un troupeau vraiment bêêête ! Déambulation burlesque ! avec une bergère ou un berger accompagnée de son chien acrobate et de 2 moutons montés sur échasses allant à la rencontre du public.

De 15h à 18h : Ateliers familiaux sur la thématique du mouton ! Repartez avec votre création ! à partir de 3 ans

A 11h et 18h : Rendez-vous animaux : Accompagnez notre villageois à la rencontre des animaux de la ferme !

De 11h à 12h et de 14h à 18h : Visitez les trois niveaux du moulin du Vaudricourt avec nos meuniers !

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208 [{« type »: « email », « value »: « museedepleinair@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 25 »}]