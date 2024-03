Archéolympiades Parc Asnapio Villeneuve-d’Ascq, samedi 27 avril 2024.

Archéolympiades Participez à des olympiades antiques au parc archéologique Asnapio! 27 et 28 avril Parc Asnapio 8€, 4€, gratuit moins de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T15:00:00+02:00 – 2024-04-27T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T10:00:00+02:00 – 2024-04-28T19:00:00+02:00

Pour sa festivité d’ouverture de la saison 2024, le parc archéologique Asnapio se met à l’heure des Jeux Olympiques et vous propose de participer à des olympiades antiques !

A l’occasion des JO de Paris, la société ACTA, reconnue dans le domaine de la recherche expérimentale sur les sports historiques, s’établit à Villeneuve d’Ascq pendant plusieurs jours et vous présente les épreuves sportives des Jeux Olympiques de l’Antiquité.

Lors du week-end festif, vous aurez la chance de découvrir et de pratiquer différents sports tels qu’ils existaient dans l’Antiquité : le saut en longueur avec des haltères, la course en armes, le lancer de disque en bronze ou celui du javelot avec un propulseur. Vous êtes sportifs et souhaitez vous mesurer aux athlètes grecs ? Alors participez à nos olympiades historiques en famille !

Soins du corps et alimentation, tenues, techniques et lieux d’entraînements,… apprenez tout de la vie des athlètes grecs sur le campement des Somatophylaques.

Spectacles « Les athlètes des JO » à 16h et 17h30 le samedi, à 11h, 15h et 17h le dimanche.

Lors de chaque spectacle, une évocation des cérémonies religieuses accompagnant les processions, les épreuves et les remises de prix vous sera présentée.

Ces journées seront également l’occasion de découvrir la civilisation grecque au travers de nombreux ateliers : création de masques de théâtre grec, initiation à la peinture noire sur céramique et à l’écriture du grec ancien, fabrication de boucliers de combattants grecs. Et aussi : des contes mythologiques pour les plus jeunes et des dégustations de mets grecs pour les gourmands !

Le dimanche uniquement, l’atelier « Ludi circenses » vous permettra de découvrir les jeux du cirque grâce à des briques LEGO®.

Enfin, les 24 et 25 avril après-midi, il se peut que vous croisiez un coureur en tenue grecque et en armes dans Villeneuve d’Ascq ! Il sera probablement accompagné par des enfants des centres de loisirs de la ville. N’hésitez pas à les encourager !

Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 47 21 99 https://asnapio.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/parcasnapio Métro ligne 1- station Pont de Bois puis liane 6 ou bus 32 arrêt LAM ou Comices ou bus 34 arrêt Lac de Canteleu ou Métro ligne 2 – station Fort de Mons puis liane 6 arrêt LaM ou Comices.

