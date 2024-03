Randonnée cycliste La Villeneuvoise Salle Debruyne Villeneuve-d’Ascq, mercredi 1 mai 2024.

Randonnée cycliste La Villeneuvoise Mercredi 1er mai, le Vélo Club de Villeneuve d’Ascq organise sa randonnée cycliste La villeneuvoise. Mercredi 1 mai, 07h00 Salle Debruyne 4€ – randonnée/brevet cycliste non compétitive

Le Vélo Club de Villeneuve d’Ascq organise sa randonnée cycliste La villeneuvoise, sans classement et temps

4 circuits proposés 30/60/90/120kms en France et Belgique

toutes les nfos et parcours sur

cyclosdascq.fr rubrique « notre brevet 2024 »

Port du casque obligatoire et mineurs acceptés si accompagnés d’un adulte responsable de celui-ci

Salle Debruyne Rue jean Delattre 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59493 Nord Hauts-de-France

Cyclime Cyclotourisme

Vélo Club de Villeneuve d’Ascq