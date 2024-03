Stage enfants à l’Atelier 2 : Formes et volumes 6-12 ans Atelier 2 Villeneuve-d’Ascq, lundi 29 avril 2024.

Stage enfants à l’Atelier 2 : Formes et volumes 6-12 ans Les 29 et 30 avril 2024, Atelier 2 propose aux enfants de 6 à 12 ans d’expérimenter le volume sous différentes matières . 29 et 30 avril Atelier 2 45€, inscription en ligne

Début : 2024-04-29T14:00:00+02:00 – 2024-04-29T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-30T14:00:00+02:00 – 2024-04-30T17:00:00+02:00

Savoir déjà distinguer un bas-relief d’un haut-relief ou d’une ronde-bosse. Peut-être notre première étape pour créer durant deux jours un volume en terre ou en carton ou encore en plâtre ? Avec un regard sur la création artistique de tous les temps : Rodin, César, Brancusi ou encore Giacometti. Vite expérimentons !

S’il s’agit de votre premier stage, n’oubliez pas l’adhésion stage obligatoire de 5€

Prévoir blouse ou tablier, un goûter et une gourde pour la pause de 15h30.

La tranche d’âge indiquée doit être respectée ; dans le cas contraire, la participation à l’activité ne peut être garantie

Atelier 2 Avenue du Bois 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

stages enfants

Atelier 2