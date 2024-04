Jour de jazz – Éric Dubois Quartet (première partie) et Markus K (deuxième partie) Château de Flers Villeneuve-d’Ascq, dimanche 28 avril 2024.

Jour de jazz – Éric Dubois Quartet (première partie) et Markus K (deuxième partie) Dimanche 28 avril 2024 à 18h au château de Flers, concert de jazz par Éric Dubois Quartet (première partie) et Markus K (deuxième partie) Dimanche 28 avril, 18h00 Château de Flers Gratuit

Début : 2024-04-28T18:00:00+02:00 – 2024-04-28T20:00:00+02:00

Première partie : un répertoire original, riche et exigeant, alliant contraintes de composition et libertés virtuoses des talents individuels. L’écriture fouillée s’appuie sur le jazz moderne avec des influences des musiques savantes, du rock avant-gardiste voire du free jazz.

Éric Dubois (guitare, compositions) Benoit Baud (saxophones) Gauthier Dubuis (contrebasse) Éric Navet (batterie, vibraphone)

Deuxième partie : One man band blues jazzy, globe trotter infatigable et bluesman de rue devant l’éternel. Laissez-vous emporter par son talent exceptionnel.

Informations : Service Culture, tél. 03 20 43 55 55

Château de Flers Chemin du chat botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France