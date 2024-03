Envole-moi ! Balade à la découverte des oiseaux Forum vert Villeneuve-d’Ascq, samedi 27 avril 2024.

Samedi 27 avril 2024 de 10h à 12h au Forum vert avec Chico Mendes.

Faisons plus ample connaissance avec les oiseaux de votre quartier, apprécions la beauté de leur plumage et de leur ramage et découvrons quelques-unes de leurs particularités à travers une animation mêlant observation, écoute et autres activités sensorielles et ludiques.

Inscriptions

Inscriptions via le formulaire en ligne sur le site internet de la ville : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliers_dd_2024

Attention : une fois l’atelier sélectionné, pensez à valider votre panier pour confirmer votre réservation. Vous recevrez ensuite un mail récapitulatif avec le billet de réservation. Il peut vous être demandé lors de l’atelier.

Inscriptions sur liste d’attente

Vous vouliez participer à l’atelier mais il est complet ?

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur liste d’attente. En cas de désistement de l’un des participants, le service développement durable prendra contact avec vous par mail ou téléphone.

Pour s’inscrire sur liste d’attente : https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sur-liste-d-attente-

Forum vert Rue verte 59650 Villeneuve d'Ascq