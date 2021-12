Villeurbanne VILLEURBANNE Métropole de Lyon, Villeurbanne La Biennale d’Art Comptemporain VILLEURBANNE Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

La Biennale d’Art Comptemporain VILLEURBANNE, 14 septembre 2022, Villeurbanne. La Biennale d’Art Comptemporain

du mercredi 14 septembre 2022 au vendredi 30 décembre 2022 à VILLEURBANNE

Cette 16e édition de la Biennale de Lyon se déroulera de septembre 2022 à décembre 2022 et sera l’occasion de célébrer son 30e anniversaire. Isabelle Bertolotti, directrice de la Biennale d’art contemporain depuis 2019, précise son choix : « Je m’intéresse depuis plusieurs années à l’engagement profond que Sam Bardaouil et Till Fellrath savent susciter auprès des publics des grandes cités à travers le monde, ainsi que de la place centrale qu’ils accordent aux artistes dans leurs projets curatoriaux. Je suis impatiente de voir se déployer, dans le cadre de la Biennale et sur tout le territoire, les multiples projets issus de leurs expériences collaboratives antérieures. Leurs pratiques de commissaires indépendants, non rattachés à une institution, leurs octroient une grande autonomie d’action dont pourra bénéficier la Biennale de Lyon. » La Biennale de Lyon confie à Sam Bardaouil et Till Fellrath, curateurs indépendants de renommée internationale, le commissariat de la 16e Biennale d’art contemporain de Lyon en 2022. VILLEURBANNE VILLEURBANNE Villeurbanne Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

