Journée portes ouvertes Arts et Metiers Aix-en-Provence, 4 février 2023, Aix-en-Provence .

2023-02-04 10:00:00 – 2023-02-04 17:00:00

L’école sera présentée dans sa globalité. Etudiants, personnels et enseignants

seront disponibles pour répondre aux questions des visiteurs.

Vous pourrez ainsi en savoir plus sur la vie étudiante au sein du campus et de la résidence, les différentes voies d’accès aux programmes de formation, les innovations pédagogiques, les stages, l’insertion professionnelle, les opportunités d’études à l’international,…

Des visites guidées et des conférences vous seront également proposées pour découvrir les activités du campus et les métiers de l’ingénieur.e de demain.

Arts et Métiers, grande école d’ingénieurs et des technologies organise sa Journée Portes Ouvertes sur le campus d’Aix-en-Provence

cecile.pecheur@ensam.eu http://artsetmetiers.fr/fr/campus/campus-daix-en-provence

