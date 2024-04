Cassis et Aix en Provence Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Cassis et Aix en Provence Marseille Bouches-du-Rhône

Appréciez cette excursion d’une demi-journée au départ de Marseille, pour découvrir le village de Cassis, ainsi que ses calanques si vous faites la croisière et la ville d’Aix en Provence.

Départ depuis Marseille pour une visite de Cassis !

Arrêt photo depuis le point de vue panoramique du Cap Canaille, la plus haute falaise maritime d’Europe. Profitez d’un temps libre pour flâner dans ce si charmant port de pêcheurs.(possibilité de déjeuner ou prendre un bain de soleil). Embarquez à bord d’une croisière dans les calanques (ticket non inclus) pour admirer ses étroits et profonds vallons aux bords escarpés en partie submergés par les eaux turquoises de la mer Méditerranée.

Cette escapade provençale prendra tout son sens, vous ne voudrez plus repartir !

L’excursion continue à Aix en Provence pour le reste de l’après-midi Profitez de votre temps libre pour flâner le long du Cours Mirabeau, doté de ses fontaines rafraîchissantes et de ses hôtels particuliers du 17ème et 18ème siècles. Retour à Marseille à bord du minivan.

A la Française Provence décline toute responsabilité en cas de non départ de la croisière pour cause de météo défavorable, ou en cas de fermeture de la Route des Crêtes ou de l’accès au Cap Canaille. .

38 Quai de Rive Neuve

Marseille 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bonjour.provence@alafrancaise.fr

