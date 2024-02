Graffiti et street art, (Famille) Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Au Cours Julien, l’art est dans la rue ! Suivez notre guide dans les ruelles et découvrez cette pratique artistique qu’est l’art urbain.

Ouvrez l’oeil, amusez-vous à décrypter graffiti, tags, véritables oeuvres d’art sans cesse renouvelées.

Le Cours Julien est Le quartier marseillais des créateurs et des artistes, devenu le berceau du street art. Effectivement, rares sont les murs et les devantures de boutiques restés nus. Du petit graffiti à la fresque monumentale, chacun a son histoire et essaie de faire passer un message politique ou sociétal fort.

Cette visite ludique vous guidera dans les ruelles à la découverte des œuvres majeures du moment car cet art est éphémère et le visage du quartier est en perpétuelle mutation.

Alors que vous soyez marseillais, visiteurs ou touristes, ne vous contentez pas de passer dans ce quartier mais participez à la visite guidée, vous allez être surpris !

Ces visites sont destinées à une clientèle individuelle. réservation possible jusqu’à 9 personnes. Pour les groupes à partir de 10 personnes, réservation OBLIGATOIRE auprès du services Visites Guidées groupes@marseille-tourisme.com .

Métro Notre Dame du Mont

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

