Life is Goudes! (Famille) Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Promenade dans cet ancien village de pêcheurs. Découvrez son passé industriel et son lien exceptionnel avec la nature. Faune et flore luxuriante, habitat typique. Rencontrez ses habitants, un véritable voyage au bout du monde !

Ces visites guidées sont destinées à la clientèle individuelle (réservation possible jusqu’à 9 personnes max). Pour les GROUPES (à partir de 10 personnes) la réservation est OBLIGATOIRE auprès de notre Service Groupes groupes@marseille-tourisme.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Les Goudes Giraud

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

