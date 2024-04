Le Panier, cœur historique de Marseille Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Arpentez les ruelles et escaliers de l’emblématique « Panier », le plus vieux quartier de Marseille! Entre histoire, anecdotes historiques et art de vivre, découvrez le premier cœur de la ville de ses origines à nos jours.

C’est Le lieu incontournable quand on visite Marseille !

Ce quartier situé derrière la rive nord du Vieux port en plein centre-ville, est le cœur historique de la ville. Notre guide conférencier vous contera son histoire en parcourant son dédale de ruelles et ses montées d’escaliers qui en font tout son charme.

A l’issue de la visite, prenez le temps de visiter ses musées, flâner dans ses boutiques d’artisans-créateurs et profiter des terrasses des cafés-restaurants.

Ces visites guidées sont destinées à la clientèle individuelle (réservation possible jusqu’à 9 personnes max). Pour les GROUPES (à partir de 10 personnes) la réservation est OBLIGATOIRE auprès de notre Service Groupes groupes@marseille-tourisme.com .

