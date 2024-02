Rive Sud du Vieux Port, un Quartier Vibrant et créatif Palais de la Bourse Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Découverte de la Rive Sud du Vieux Port boutiques de créateurs, ateliers d’artistes et restaurants, un autre point de vue sur la ville qui permet d’aller à la rencontre de la vie nocturne et trendy d’un quartier qui remonte au 17éme s.

Ces visites guidées sont destinées à la clientèle individuelle (réservation possible jusqu’à 9 personnes max). Pour les GROUPES (à partir de 10 personnes) la réservation est OBLIGATOIRE auprès de notre Service Groupes groupes@marseille-tourisme.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Palais de la Bourse 11 La Canebière

Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur resa@marseille-tourisme.com

