Balade tuk tuk autour de Notre Dame Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Balade tuk tuk autour de Notre Dame Marseille Bouches-du-Rhône

Balade privée en tuk tuk électrique, longez la Corniche avec une vue exceptionnelle sur les îles du Frioul et le château d’If, plage des Catalans, authentique port de pêche du vallon des Auffes, stop de 20mn à Notre Dame (entrée gratuite).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

51 Quai des Belges

Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tuktukmarseille@gmail.com

