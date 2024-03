Luberon pittoresque Marseille, lundi 1 janvier 2024.

La journée débute avec la visite d’un marché. Explorez la source de la rivière La Sorgue, à Fontaine-de-Vaucluse. Photo-stop à Gordes (visite le mardi, jour de marché). Roussillon est connu pour ses rochers de couleurs orange et rouge. Temps libre…

Découvrez la beauté enchanteresse de la Provence avec ce circuit dans le Luberon. Plongez dans les villages pittoresques et les marchés animés qui caractérisent cette région. Découvrez les joyaux cachés de Lourmarin, Fontaine-de-Vaucluse et Roussillon, où le temps semble s’être arrêté au milieu des charmantes rues pavées et des façades colorées.

Le mardi, vous aurez l’occasion d’explorer le captivant village de Gordes. Perché sur une colline, il offre des vues panoramiques à couper le souffle qui vous laisseront bouche bée. D’autres jours, vous ferez une halte photo à partir d’un point de vue, ce qui vous permettra de capturer l’essence de ce paysage époustouflant.

Tous les dimanches, nous vous emmènerons dans la ville animée de l’Isle-sur-la-Sorgue, réputée pour son marché exceptionnel. Vous vous perdrez parmi les étals débordant de produits frais, de délices locaux et d’objets artisanaux uniques. Laissez-vous transporter au cœur de la Provence par l’atmosphère vibrante et les arômes parfumés.

Avec notre excursion d’une journée dans le Luberon pittoresque, vous découvrirez le meilleur de ce que la Provence a à offrir. Des villages charmants aux marchés animés, ce voyage vous laissera des souvenirs inoubliables et une profonde appréciation de la beauté intemporelle de cette région.Rejoignez-nous dans cette aventure extraordinaire à travers les plus beaux paysages de Provence. Réservez votre voyage dans le Luberon .

