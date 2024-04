Randonnée/jeu de pistes autour de Notre-Dame de la Garde Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Une visite guidée ludique qui se transforme lors de cette activité en véritable chasse au trésor. Grâce à un livret de jeu et d’énigmes, reconstituez le parcours caché de cette randonnée autour de la colline de Notre-Dame de la Garde.

Jouez à découvrir Marseille et ses recoins cachés à pied !

La zone de jeu se situe autour de la colline de Notre-Dame-de-la-Garde. Prendre de la hauteur, c’est assurément un excellent moyen d’apprécier les meilleurs points de vue sur la ville et la mer. Petites ruelles tortueuses et escaliers cachés font le charme des quartiers de Vauban, du Roucas Blanc ainsi que de Bompard (ce dernier uniquement sur la version de 7 km). Une randonnée idéale pour affûter ses mollets, mais surtout un véritable régal pour les yeux ! Un Marseille secret et authentique.

Tels de vrais explorateurs urbains, avancez d’étapes en étapes grâce à un livret de jeu et d’énigmes et trouvez le parcours de visite à travers la ville. Des noms de rues ou de traverses à découvrir, des éléments à chercher sur des monuments, des objets du mobilier urbain, des détails sur des façades, il faut marcher les yeux grands ouverts.

Votre guide est également présent pour vous remettre dans le droit chemin au besoin et vous raconter les Histoires voire les légendes des sites rencontrés, tout en gardant un esprit ludique.

La randonnée peut être exigeante avec les nombreux escaliers empruntés, mais elle est réalisée à un rythme raisonnable et en petit groupe de participants.

En résumé Marchez… Jouez… Découvrez. .

