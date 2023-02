Les Randos du coeur Halle Canteleu Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Amateurs de marche ou de course, en famille, entre amis ou en solo, rendez-vous dimanche 26 mars 2023 pour la 6e édition des Randos du coeur.

Dans un cadre verdoyant, vous participerez en plus à une belle action solidaire au profit de la Banque Alimentaire du Nord.

Dans un cadre verdoyant, vous participerez en plus à une belle action solidaire au profit de la Banque Alimentaire du Nord.

En visant cette année la barre des 700 participants, le défi est d’atteindre les 3 tonnes de denrées non périssables collectées (soit l’équivalent de 7 500 repas).

Les itinéraires seront fléchés, un ravitaillement offert à mi-parcours et un verre de l’amitié vous attendra à l’arrivée.

Accueil à la Halle Canteleu, 64 rue Carpeaux dès 8h30. Au programme : 9h30 : marche de 3 km, 5 km ou 10 km.

10h : course de 5 km ou 10 km.

10h30 : course des enfants de 1 km. Modalités de participation : 3kg de denrées non périssables par personne à apporter le jour même. Information, inscription : http://lesrandosducoeur.com/

