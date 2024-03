Football – Racing Club Roubaix Wervicq Féminin – US Saint Malo Parc des Sports Roubaix, dimanche 24 mars 2024.

Football – Racing Club Roubaix Wervicq Féminin – US Saint Malo Le Racing Club Roubaix Wervicq Féminin vous invite à un match crucial pour la saison ! Nos joueuses talentueuses affronteront un adversaire de taille lors du choc de la D3 Féminine. Dimanche 24 mars, 15h00 Parc des Sports

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T15:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T15:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

Le Racing Club Roubaix Wervicq Féminin vous invite à un match crucial pour la saison ! Nos joueuses talentueuses affronteront un adversaire de taille lors du choc de la D3 Féminine.

Un match à ne pas manquer

Ce match est l’occasion pour nos joueuses de démontrer leur talent et de se positionner dans la course à la victoire. L’adversaire, redoutable, promet un match intense et plein de suspense.

Venez soutenir nos joueuses !

Pour encourager nos joueuses et les aider à remporter ce match important, nous avons besoin de votre soutien ! Venez nombreux au Stade Vélodrome de Roubaix et vivez l’ambiance électrique d’un match de football féminin de haut niveau. Votre présence sera un atout majeur pour nos joueuses !

Soyons nombreux pour porter nos joueuses vers la victoire !

Parc des Sports Rue Alexandre Fleming, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=726b9111-70c3-4fbf-9f78-4d22078e07e5

Football féminin Sport

RCRWF