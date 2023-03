Atelier de fabrication de yaourt faisselle Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Atelier de fabrication de yaourt faisselle Ferme du Héron, 28 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier de fabrication de yaourt faisselle Vendredi 28 avril, 10h00 Ferme du Héron Gratuit sur inscription Vendredi 28 avril 2023 de 10h à 12h, à la Ferme du Héron avec étiquette Nature, inscrivez-vous pour tout savoir sur la fabrication des yaourts et faisselles maison.

Choix du lait, des ferments, méthodes avec ou sans yaourtières, conservation … vous réduirez également votre budget laitage en même temps que le poids de la poubelle plastique ! Inscriptions Sur inscription via le formulaire en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_avril2023

Attention : une fois l’atelier sélectionné, pensez à valider votre panier pour confirmer votre réservation. Vous recevrez ensuite un mail récapitulatif contenant le billet de réservation.

Inscription sur liste d’attente

Vous vouliez participer à l'atelier et il est complet ? Vous avez la possibilité de vous inscrire sur liste d'attente. En cas de désistement de l'un des participants, le service développement durable prendra contact avec vous par mail ou téléphone : https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sur-liste-d-attente- Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

2023-04-28T10:00:00+02:00 – 2023-04-28T12:00:00+02:00

