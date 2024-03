Exposition Pluri’elles Thann, mardi 2 avril 2024.

Une exposition de Kiki de Gonzag, Alicia Gardès et Anita Perez avec des œuvres numériques issues de la collection de l’Espace Multimédia Gantner.

En écho à la Journée internationale des droits des femmes, des artistes contemporaines sont mises en lumière lors d’une exposition collective montrant la multiplicité des regards et modes d’expression. Elles sont sculptrices, photographes, vidéastes, plasticiennes, performeuses… Femmes inspirantes, elles créent leur propre art, leur univers, interrogent le monde et bousculent nos représentations. Loin des conformismes, elles osent exprimer le corps des femmes, leurs désirs, leurs combats… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 10:00:00

fin : 2024-05-11 18:00:00

8 rue Anatole Jacquot

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

