Pique-nique chez le vigneron indépendant au Domaine Gueth Gueberschwihr, samedi 18 mai 2024.

Pique-nique chez le vigneron indépendant au Domaine Gueth Gueberschwihr Haut-Rhin

Le Domaine GUETH vous donne rendez-vous pour la 29ème fois le week-end de Pentecôte pour un pique-nique unique ! Et le Week-end suivant, on remet ça !

Profitez du charme du vignoble, de nos terroirs, de nos paysages et de notre patrimoine.

Le principe est simple, venez en famille ou entre amis et apportez votre panier repas, nous vous accueillons au cœur de notre domaine.

Muriel GUETH vous offre la dégustation de ses vins et vous reçoit chez elle, dans sa cave et ses vignes, disponible pour échanger avec vous sur son métier.

Au programme chasse au trésor et balade dans les vignes, visite de cave et installations techniques, apéritif offert accompagné d’une tranche de kougelhopf, et bien sûr vins de la vigneronne et jus de raisin à table offerts.

Un espace pour vous recevoir sera aménagé avec tables et chaises, et même un barbecue / plancha qui sera chauffé aux ceps de nos anciennes vignes.

Vous l’aurez compris, de quoi passer un excellent moment !

Nous accueillons uniquement sur réservation et vos places seront réservées et identifiées, que vous veniez seul ou en groupe.0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 11:00:00

fin : 2024-05-20 15:00:00

1 Brunnmattweg

Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est cave@vin-alsace-gueth.com

L’événement Pique-nique chez le vigneron indépendant au Domaine Gueth Gueberschwihr a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de tourisme d’Eguisheim Rouffach