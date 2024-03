Atelier cuisine équilibrer son petit-déjeuner Thann, samedi 25 mai 2024.

Atelier cuisine équilibrer son petit-déjeuner Thann Haut-Rhin

Un atelier visant à apprendre comment préparer un petit-déjeuner à la fois gourmand et équilibré pour bien tenir l’ensemble de la journée !

Le petit-déjeuner est le repas le plus important, celui qui permet de commencer sa journée sur de bonnes bases.

Apprenez à préparer un petit-déjeuner sain mais gourmand, idéal pour faire le plein de vitalité et avoir une énergie constante tout au long de la matinée !

Au programme, la confection commune d’un brunch à indice glycémique bas, à base de produits frais et de saison.

Atelier animé par la naturopathe Murielle Higelin, dans le cadre du programme d’animations « La Bonne Assiette ». EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 09:30:00

fin : 2024-05-25 12:00:00

13 rue Robert Schuman

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est contact@sm4.fr

