Festival châteaux et légendes : le tournoi des géants Thann, samedi 25 mai 2024.

Festival châteaux et légendes : le tournoi des géants Thann Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25 19:00:00

Venez découvrir les ruines du château de l’Engelbourg et vivez une ambiance fantastique et médiévale le temps d’une journée avec de nombreuses animations au programme.

Venez découvrir les ruines du château de l’Engelbourg et vivez une ambiance fantastique et médiévale le temps d’une journée avec de nombreuses animations au programme.

EUR.

Château de l’Engelbourg

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est contact@ville-thann.fr



L’événement Festival châteaux et légendes : le tournoi des géants Thann a été mis à jour le 2024-01-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay