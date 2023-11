Atelier culinaire : Buffet de printemps 19 rue du Haut Koenigsbourg Thannenkirch, 25 mai 2024, Thannenkirch.

Thannenkirch,Haut-Rhin

Préparez et dégustez vos apéros sains bio-végétariens et de saison en gardant un bon équilibre..

2024-05-25 fin : 2024-05-25 14:00:00. EUR.

19 rue du Haut Koenigsbourg

Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est



Prepare and enjoy your healthy organic-vegetarian and seasonal appetizers while keeping a good balance.

Prepare y disfrute de aperitivos sanos, de temporada, ecológicos y vegetarianos con un buen equilibrio.

Bereiten Sie gesunde bio-vegetarische und saisonale Aperitifs zu und genießen Sie sie, indem Sie auf eine gute Balance achten.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr