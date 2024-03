Journée citoyenne Rouffach, samedi 25 mai 2024.

Journée citoyenne Rouffach Haut-Rhin

Mobilisez-vous pour améliorer le cadre de vie de la ville de Rouffach. Au programme chantiers participatifs, échanges et convivilaités.

Durant une demi-journée, les habitants sont invités à se mobiliser bénévolement pour réaliser ensemble des travaux d’amélioration de leur cadre de vie. Ce moment favorisera aussi les échanges et la convivialité entre les habitants, et permettra de faire de nouvelles connaissances.

Pour qui ?

Chaque Rouffachois, du plus petit au plus grand, toutes générations confondues, sera le bienvenu et pourra apporter sa contribution. Des ateliers pour les enfants qui le souhaitent (8 à 14 ans) seront organisés et encadrés. Pour les autres, ils resteront avec leurs parents sur les chantiers adultes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-25

6 place Clémenceau

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est accueil@ville-rouffach.fr

