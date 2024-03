Visite guidée Sur les pas d’Alfred Dreyfus Mulhouse, samedi 25 mai 2024.

Si l’Affaire Dreyfus est mondialement connue, on sait moins qu’Alfred Dreyfus est né à Mulhouse. Partez à la découverte des lieux qui lui furent familiers, ainsi qu’à ceux républicains convaincus qui s’engagèrent fortement en sa faveur afin de faire triompher la vérité et la justice. Revivez par là même l’Affaire qui a divisé la France à la fin du 19ème siècle.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 15:00:00

fin : 2024-05-25 16:30:00

5 place Lambert

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

