Concert Requiem de Gabriel Fauré et le Gloria d’Antonio Vivaldi. Ingersheim, samedi 25 mai 2024.

L’ensemble vocal Les Trouvères de Colmar et la Chorale La Rosalie de Genève s’unissent pour vous présenter un concert, mettant en vedette le Requiem de Gabriel Fauré et le Gloria d’Antonio Vivaldi.

Fondé en 1970 par Robert Halter, Les Trouvères de Colmar ont su traverser les décennies avec grâce et talent. Cet ensemble a su évoluer, sous la direction de plusieurs chefs de chœur remarquables.

Nicole Schwerer-Roll, cheffe de Chœur et professeur de technique vocale, incarne la passion et le dévouement pour la musique chorale. Son parcours impressionnant témoigne d’une vie entièrement dédiée à l’art vocal. Depuis 1990, elle enseigne le chant dans différentes institutions musicales, avec une expertise précieuse acquise au fil des ans.

Le répertoire des Trouvères de Colmar est une palette riche et variée, proposant à la fois des œuvres profanes et sacrées, interprétées avec une sensibilité et une virtuosité incomparable. Parmi les récents concerts mémorables figurent le Requiem de Mozart en 2019, et en début 2020, un programme magnifique incluant le Magnificat de Pachelbel, Vivaldi et Bach. De même, en 2022, ils ont ébloui leur public avec La Messe de Minuit de Marc Antoine Charpentier, suivi en 2023 par la Messe aux Chapelles de Gounod. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:00:00

fin : 2024-05-25

41 rue Jeanne d’Arc

Ingersheim 68040 Haut-Rhin Grand Est culturecom@ville-ingersheim.fr

