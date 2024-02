Etsetala festival de contes en sol mineur Staffelfelden, vendredi 24 mai 2024.

Ce festival jeune public ravira vos enfants ! De nombreux spectacles pour tous les âges (de 10 mois à … plus grands) vous sont proposés sous différentes formes artistiques cirque, théatre, cinéma en plein air, contes, etc. Un bon moment pour les enfants à passer en famille ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-26

17 rue de l’Eau qui Court

Staffelfelden 68850 Haut-Rhin Grand Est

