Concert Jacopo Costa rue de l’Huilerie Turckheim, 25 mai 2024, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Poly-instrumentiste et songwriter italien. Il chante en jouant du vibraphone, des percussions, des machines, et le tout est traité en temps réel par l’électronique..

2024-05-25 fin : 2024-05-25 22:30:00. EUR.

rue de l’Huilerie

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



Italian poly-instrumentalist and songwriter. He sings while playing vibraphone, percussions, machines, and everything is processed in real time by electronics.

Polinstrumentista y compositor italiano. Canta mientras toca el vibráfono, la percusión y las máquinas, y todo es procesado en tiempo real por la electrónica.

Italienischer Polyinstrumentalist und Songwriter. Er singt, während er Vibraphon, Perkussion und Maschinen spielt, und das Ganze wird in Echtzeit elektronisch verarbeitet.

