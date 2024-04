Exposition soigner les vivants Uffholtz, mercredi 15 mai 2024.

Les plasticiennes Sybille du Haÿs et Anaïs Marion croisent leurs regards sur la notion de commémoration et de mémoire collective. Elles proposent une exposition mêlant photographies, dessins, objets et installations sonores. Dans cet abri sanitaire où l’on trouvait soin et refuge pendant la Première Guerre mondiale, elles interrogent notre manière d’entretenir la mémoire, d’en prendre soin au présent. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 13:30:00

fin : 2024-09-07 18:00:00

1 rue du Ballon

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

L’événement Exposition soigner les vivants Uffholtz a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay