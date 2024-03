Atelier plantes médicinales Fréland, samedi 25 mai 2024.

Découvrez les plantes médicinales de nos montagnes vosgiennes.

La journée se déroule en deux temps. Le matin est consacré à la reconnaissance des plantes médicinales au cours d’une balade autour de la Ferme du Kalblin et de la visite de ses cultures. Nous passerons ensuite l’après-midi à la découverte des manières de sécher, de conserver et de transformer simplement plusieurs plantes rencontrées le matin, et ce à partir de recettes et de préparations que les participants pourront ramener chez eux.



Le Kalblin

Fréland 68240 Haut-Rhin Grand Est kalblin@aol.com

