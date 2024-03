L’île en fête Vogelgrun, samedi 25 mai 2024.

L’île en fête Vogelgrun Haut-Rhin

Pendant ces journées d’émerveillement, des spectacles captivants se déploieront sous vos yeux, tous inspirés par la thématique des sports (2024, une année olympique !). Des acrobaties aériennes aux jongleries endiablées, en

passant par des performances de danse énergiques, chaque spectacle est conçu pour divertir et émerveiller petits et grands. Et pour couronner le tout, une grande soirée festive vous attend, où la musique, la danse et la joie de vivre fusionnent pour créer une atmosphère électrisante. Rejoignez-nous et plongez dans l’univers magique des arts de la rue, où l’amusement et l’émotion vous attendent à chaque représentation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-26

Art’rhena

Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est

